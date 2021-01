Emmanuel-Philibert de Savoie : le prince dénonce les agissements de son arrière-grand-père

C'est un geste on ne peut plus symbolique que vient de faire Emmanuel-Philibert de Savoie ce vendredi. En effet, le 27 janvier, date anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, est devenu la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. À cette occasion, le prince de Venise et de Piémont a posté une longue lettre sur les réseaux sociaux dans laquelle il adresse ses plus plates excuses à la communauté juive.

Emmanuel-Philibert de Savoie écrit en avance : "Je condamne les lois raciales de 1938, dont je sens encore tout le poids sur mes épaules et avec moi toute la Maison Royale de Savoie. Je déclare solennellement que nous ne nous reconnaissons pas dans ce que Victor-Emmanuel III a fait : une douloureuse signature dont nous nous dissocions fermement, un document inacceptable, une ombre indélébile pour ma famille, une plaie encore ouverte pour toute l’Italie."

"Je veux demander pardon"

Un geste vivement commenté qui a eu de grandes répercutions. Le Prince a donc été invité dans un journal télévisé italien et s'est confié sur cette lourde responsabilité qu'il vient de prendre. "Je veux demander pardon pour tous les actes horribles, obscènes, et la signature posée par Victor-Emmanuel III concernant les lois raciales".

Avant de conclure : "Il faut parfois regarder le passé, l’analyser et savoir en retirer soi-même ses propres sentiments. Et c’est ce que j’ai voulu faire aujourd’hui. Aujourd’hui, je demande pardon. Mais je n’attends pas le pardon. Je veux seulement dire, à la communauté juive, que nous pouvons aujourd’hui rétablir un dialogue important, et regarder ensemble vers l’avenir".

Par J.F.