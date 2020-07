Eric Dupond-Moretti : au Canada, il est Monsieur Boulay

Eric Dupond-Moretti a été nommé ministre de la Justice. Cette annonce a été très commentée en France mais pas seulement. Un journal marocain a par exemple titré : "France : l'avocat de Mohammed VI, Eric Dupond-Moretti, nommé ministre de la Justice", un média camerounais : "Dupond-Moretti, l'avocat de Maurice Kamto nommé ministre de la Justice en France". Mais l'un des titres qui a sans aucun doute fait le plus parler est celui du "Journal du Québec." Ce dernier a annoncé la nomination d'Eric Dupond-Moretti avec la phrase suivante : "Le conjoint d'Isabelle Boulay devient ministre de la Justice en France". En effet, la chanteuse est extrêmement connue au Canada, bien plus que son mari.

"Je vivais sur quelle planète jusqu'à maintenant ?"

Et ce tweet arrivé tout droit du Québec a mis en lumière cette relation pas nécessairement connue de tous. Sur Twitter, les réactions ont donc été extrêmement nombreuses. On a pu lire des commentaires tels que : "Je viens d'apprendre que la femme de Dupond-Moretti, c'est…Isabelle Boulay ? Genre la chanteuse Isabelle Boulay ? Je vivais sur quelle planète jusqu'à maintenant ?" Ou encore "Donc la meuf d'Eric Dupond-Moretti c'est Isabelle Boulay ? Mais enfin !!! C'est encore plus improbable que Pierre Palmade et Véronique Sanson…".

Alors que le couple souhaitait garder cette relation discrète, des photos ont fuité dans la presse comme l'expliquait la chanteuse à Gala il y a quelques années. "Nous aurions aimé que notre relation reste un secret bien gardé, comme ça a été le cas pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’on se fasse voler des photos. Ce qui n’est jamais très confortable".

Je viens de lire que #dupontmoretti est en couple avec Isabelle Boulay!!!



Je ne trouve pas les mots.!!!



Mais

Mais..... pic.twitter.com/di4DI1zvN8 — Peony (@Coco190674) July 7, 2020

