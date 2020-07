Eric Dupond-Moretti : cette remarque qui laisse les internautes perplexes

Lundi 6 juillet, Emmanuel Macron dévoile son nouveau gouvernement lors d'un remaniement extrêmement attendu. Et ce dernier a énormément fait parler. Outre la nomination de Gerald Darmanin en tant que ministre de l'Intérieur, Eric Dupond-Moretti désigné en tant que nouveau ministre de la Justice inquiète. Et pour cause, à l'heure où la question concernant les droits et la protection de la femme est au coeur de nombreux débats, le mari d'Isabelle Boulay avait remis en cause ces changements de mentalité. En 2018, il déclarait aux Inrocks en réagissant au procès de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail : "C'est bien beau que la parole des femmes se libère, mais vous préparez un curieux mode de vie aux générations futures".

Sa réaction au mouvement #MeToo avait suscité elle aussi de nombreuses réactions. "Le mouvement #MeToo a permis de libérer la parole et c’est très bien. Mais il y a aussi des 'follasses' qui racontent des conneries et engagent l’honneur d’un mec qui ne peut pas se défendre car il est déjà crucifié sur les réseaux sociaux. Peu de gens raisonnables peuvent me démentir sur ce point", avait-il déclaré en 2019 dans le magazine GQ.

"Je suis féministe"

Laurent Delahousse a donc interrogé Eric Dupond-Moretti qui a récemment réagi sur ce sujet. Il a exprimé son absence de regret avant de se déclarer féministe : "Le féminisme est une très grande cause mais il est dévoyé quand il est excessif. Je suis pour une égalité absolue des droits des hommes et des femmes sur le plan salarial. Je suis féministe. J'ai dit que #MeToo avait libéré la parole de la femme et que c'était un bien. J'ai dit aussi qu'il fallait condamner les salauds qui se tenaient mal avec les femmes. Mais pour autant, la Justice ne se rend pas sur les réseaux sociaux".

Des propos qui ont énormément fait réagir, notamment sur Twitter : "Dupond-Moretti en train de dire sur France 2 qu'il est féministe mais ptdr", a-t-on pu lire. Ou encore : "Mdr, donc Dupond-Moretti vient vraiment de dire "Je suis féministe", l'hôpital qui se fou de la charité".

Dupont Moretti a France 2 « je suis féministe » « j’ai vu des féministes excessives ».

Déjà la mon gars, ça va pas mdr — Galatée (@fanette_licx) July 19, 2020

j'ai éteint ma télé. je n'ai pas pu souffrir entendre Dupont-Moretti parler de féminisme... et de féministes excessives, ascenseur et de ce pays puritain: les États-Unis d'Amérique. — a-yin (@sugar_yin) July 19, 2020

