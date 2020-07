Éric Dupond-Moretti ministre de la Justice, il était pourtant "sûr de refuser" en 2018

C'est un remaniement qui était particulièrement attendu par les citoyens. Après la démission de son ancien Premier ministre Edouard Philippe, Emmanuel Macron a décidé de nommer Jean Castex à Matignon. Suite à cela un grand remaniement ministériel a eu lieu. De nombreux noms étaient sortis, mais aucune information n'avait fuité. Les citoyens Français ont donc appris la nomination de certains ministres, déjà bien connus. C'est le cas de Roselyne Bachelot. Ancienne ministre de la Santé, elle est désormais ministre de la Culture. Gérald Darmain remplace Christophe Castaner en tant que ministre de l'Intérieur et Éric Dupond-Moretti prend en main la Justice. Mais cette nomination n'est pas passée inaperçue.

"je n'aimerais pas faire ça !"

En effet, de nombreux internautes ne cautionnent pas la nomination de l'avocat en tant que ministre de la Justice. Et sur les réseaux sociaux, de nombreuses déclarations refont surface. Il y a quelques années, il avait déclaré au sujet du mouvement #MeToo qu'il y a "aussi des follasses qui racontent des conneries et engagent l’honneur d’un mec qui ne peut pas se défendre, car il est déjà crucifié sur les réseaux sociaux", avant d'ajouter : "Comment fait-on pour rouler un patin aujourd’hui ? On adresse un courrier recommandé AR et on attend la réponse ?". Mais ce mercredi 8 juillet, c'est une nouvelle vidéo qui refait surface.

La scène remonte à 2018 sur le plateau de LCI. L'avocat est interviewé par Audrey Crespo-Mara qui lui demande s'il pourrait envisager de devenir un jour ministre de la Justice. Ce à quoi il répond : "Je suis sûr de refuser. Vous voulez que je vous le signe ? D'abord, personne ne me le proposera et ce serait un bordel... Personne n'aura jamais l'idée saugrenue et invraisemblable de me proposer ça. Et moi, franchement, je ne vais pas accepter un truc pareil. Ce n'est pas mon métier et je n'ai pas les compétences. Je n'aimerais pas faire ça !".

Beaucoup, BEAUCOUP de choses changent en deux ans... Interview D’Eric Dupont-Moretti en avril 2018 sur @LCI par @audrey_crespo pic.twitter.com/nHZFRB4XgE — Ani BASAR (@ninita121) July 7, 2020

Par J.F.