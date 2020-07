Éric Dupond-Moretti ministre de la Justice : Ségolène Royal partage son étonnement

Suite à la démission d'Edouard Philippe, redevenu maire du Havre, Jean Castex est devenu Premier ministre ce vendredi 3 juillet. L'annonce du nouveau gouvernement, déjà marqué par des rumeurs ces dernières semaines, a ainsi été dévoilé ce lundi 6 juillet. D'un côté, certains ministres restent au sein du gouvernement comme Gérald Darmanin, désormais ministre de l'Intérieur, ou encore Jean-Michel Blanquer, toujours ministre de l'Education National. De l'autre, certaines nominations ont créé la surprise avec Roselyne Bachelot, ministre de la culture, et Éric Dupond-Moretti, Garde des Sceaux et ministre de la Justice. Et l'arrivée au gouvernement du célèbre avocat pénaliste ne manque pas de faire réagir.

"On va juger sur le résultat et sur les actes"

Alors qu'elle était invitée sur LCP après l'annonce de la nouvelle composition du gouvernement, Ségolène Royal a pu donner ses premières réactions. Celle qui ne cache pas ses ambitions pour la présidentielle, a déploré l'absence de "la force écologique dans ce gouvernement". Interrogée sur la nomination d'Éric Dupond-Moretti pour savoir si il s'agit d'une "bonne idée", l'ancienne ministre de l'Environnement a partagé son étonnement : "Là aussi, on va juger sur le résultat et sur les actes, mais c'est vrai que c'est étonnant dans la mesure où encore très récemment Eric Dupond-Moretti, je crois, avait déposé plainte contre le Parquet général. Pour les magistrats, ça va faire assez étrange". "Je ne sais pas...quelle est la raison de cette nomination", s'est ensuite interrogée Ségolène Royal qui attend de voir les premiers pas du ténor du barreau en politique : "Maintenant Eric Dupond-Moretti peut très bien jouer son rôle, sa mise en scène, etc. en tant qu'avocat sur les médias. Le bon avocat qui joue bien son rôle d'avocat, qui se scandalise, etc. et puis se mettre vraiment dans les habits...".

Par Marie Merlet