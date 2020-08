Eric Dupond-Moretti : Pourquoi Isabelle Boulay craint pour leur couple

Depuis avril 2016, Éric Dupond-Moretti et Isabelle Boulay forment un joli couple. Si le nouveau garde des Sceaux vit en France, la chanteuse réside quant à elle à Montréal, au Canada... mais leur histoire d'amour semble plus solide que jamais, malgré la distance. Comme le relate Paris Match, ils viennent d'ailleurs de se retrouver pour des vacances en amoureux. Les deux tourtereaux ont en effet été aperçus à Nice, main dans la main, en train de profiter des petits bonheurs des vacances, presque incognitos parmi les touristes sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

De chaleureuses retrouvailles et une pause bien méritée pour les deux amoureux qui semblent profiter de leurs vacances sans leurs enfants respectifs. Si Éric Dupond-Moretti est papa de deux grands garçons (Clément, 30 ans et Raphaël, 27 ans), Isabelle Boulay est quant à elle maman d'un garçon de 12 ans né de sa relation avec Marc-André Chicoine.

Isabelle Boulay inquiète pour son couple

En France depuis le 7 juillet dernier pour épauler son chéri fraîchement nommé ministre de la Justice, Isabelle Boulay semble néanmoins inquiète face à cette nouvelle prise de poste : "Elle a confié s’en inquiéter", peut-on lire dans le magazine Paris Match qui ajoute : "Fini les courtes escapades à Montréal, fini les week-ends en amoureux sans dossiers...". On note que le travail était un petit point de discorde au sein du couple : "Il nous reste tellement peu de temps pour nous… Lui est dévoré par son travail, sa passion, il est pénaliste, c’est donc plus compliqué. Mais peu importe, pour aimer quelqu’un, j’ai besoin d’admirer, et lui, je l’admire beaucoup. Et je continuerai de l’admirer quoi qu’il arrive" déclarait Isabelle Boulay à Gala en 2017.



Par E.S.