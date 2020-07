Eric Dupond-Moretti : Qui est le nouveau ministre de la Justice ?

C’est sans aucun doute la plus grande surprise dans le gouvernement du nouveau Premier ministre Jean Castex. Alors que Roselyne Bachelot fait son retour en politique en prenant le ministère de la Culture, Eric Dupond-Moretti a été désigné comme le tout nouveau ministre de la Justice et comme garde des Sceaux, succédant ainsi à Nicole Belloubet. Célèbre avocat pénalise au barreau de Lille puis de Paris depuis 2016, Eric Dupond-Moretti est connu pour son franc-parler, et pour avoir été l’avocat d'Abdelkader Merah, Bernard Tapie, Jérôme Cahuzac, et plus récemment des policiers dans l'affaire Mélenchon. Mais l’arrivée au sein du gouvernement d’Eric Dupond-Moretti est une réelle surprise puisque l’avocat n’avait jamais fait part de ses ambitions politiques.

Une ambition politique inconnue

En juin dernier, l’avocat avait même révélé au Journal du Dimanche qu’il allait faire son arrivée sur Europe 1 dès la rentrée prochaine. Eric Dupond-Moretti devait être présent sur la radio du lundi au vendredi à 7h 50 dans la matinale de Matthieu Belliard pour y défendre ses "coups de cœur" et lancer ses "coups de griffe" sur les sujets d'actualité : "Cet espace de liberté, je ne pouvais pas ne pas le prendre. On vit dans une époque sans nuance. Je ne vous cache pas qu’il m’arrive de me lever de mauvaise humeur, agacé par la ‘moraline’ qui envahit tout, ce monde contemporain où il ne reste que le blanc et le noir". Eric Dupond-Moretti a expliqué qu’il ne s'interdira "aucun sujet, surtout pas ceux qui sont tabous", hormis ses dossiers judiciaires en cours. Reste à voir si l’avocat pourra tout de même tenir ce poste malgré son nouveau travail de ministre de la Justice.

Par Alexia Felix