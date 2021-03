Eric Dupond-Moretti : ses étranges confidences sur la télé-réalité

Anne-Elisabeth Lemoine recevait sur le plateau de C à Vous ce vendredi Delphine de Vigan et le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti. L'écrivaine est venue parler de son nouveau livre "Les enfants sont rois" dans lequel elle aborde un sujet en vogue en ce moment, les enfants stars sur YouTube. Avec l'essor de la télé-réalité, certaines personnes veulent maintenant être connues pour n'importe quelle raison. Eric Dupond-Moretti a pris la parole à ce sujet déclarant ainsi : "On est dans la société de l'hyper transparence. Il y a une forme de pudeur qui est déliquescente." Delphine de Vigan a ensuite surenchéri "ce qui complexifie aussi la situation, c'est l'époque, ce que vous décrivez de ces frontières de l'intimité qui ont beaucoup évolué. Cette exhibition, elle fait partie de notre époque."

"j'adore, je connais tout par cœur"

Anne-Elisabeth Lemoine a ensuite abordé le sujet de la télé-réalité et plus précisément de Loft Story et la grande star de ce programme, Loana. Une soudaine célébrité qui a fasciné Delphine de Vigan : "Quand j'ai découvert le Loft Story, comme tout le monde, j'ai été fascinée par Loana, par cette fabrique incroyable de fiction qui prend des allures de réalité". La présentatrice a ensuite demandé à Eric-Dupond Moretti s'il regardait la télé-réalité et le moins que l'on puisse dire, c'est que la réponse est inattendue. "Je suis fasciné par la télé-réalité. Encore maintenant. Les Marseillais, j'adore, je connais tout par cœur. Ça me fascine et ce qui me passionne c'est qu'on puisse accepter de s'enfermer dans une espèce de cage, d'être filmé en permanence".

Par J.F.