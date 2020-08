Ce mardi 4 août 2020, une double explosion a eu lieu à Beyrouth, la capitale du Liban. En quelques secondes, la ville a sombré dans le chaos et la ville est actuelle plongée sous les débris. Selon les premiers chiffres du gouvernement libanais, ce terrible incident aurait fait 100 morts et plus de 4000 blessés.



Si plusieurs personnalités ont tenu à apporter leur soutien au Liban, l'actrice Isabelle Adjani est quant à elle sortie du silence sur Instagram pour révéler qu'une de ses amies est décédée dans l'explosion.



A côté de cela, les personnalités politiques s'expriment également sur la situation dramatique du pays. C'est notamment le cas de Jean-Luc Mélenchon.

"Je mets en garde contre une ingérence dans la vie politique du #Liban. Elle ne sera pas acceptée. Le Liban n’est pas un protectorat français. je mets en garde les Libanais à propos des réformes de Macron : protégez les revendications de votre révolution citoyenne" a lancé l'homme politique de 68 ans sur Twitter, ce jeudi 6 août 2020.

Eric Naulleau tacle Jean-Luc Mélenchon sur Twitter

De quoi agacer Eric Naulleau qui s'est empressé de répondre à ce message en écrivant : "Jean-Luc Mélenchon est la preuve définitive que le ridicule ne tue pas. Le #Liban a besoin d’aide, pas des commentaires délirants d’un politicien en fin de carrière qui ne sait plus comment exister".



Ce petit clash a eu pour effet de diviser les internautes puisque certains ont approuvé l'analyse d'Eric Naulleau : "Tout à fait d'accord sur l'inepsie de la publication de Jean-Luc Mélenchon, inopportune et désespérante", "Aussi indécent que les propos de Macron face à l'horreur que subit le Liban. C'est du Naulleau pur jus macroniste. À vomir" , "Ce type est pathétique ! Il le confirme encore une fois", peut-on lire parmi les commentaires.



D'autres ont, à l'inverse, pris parti pour l'homme politique membre du Parti Socialiste : "Pleins de personnalité politiques disent exactement la même chose que lui, pleins. Et de tous bords. Mais vous avez choisi Mélenchon..." , "Les commentaires de Naulleau sont aussi utiles que ceux de Mélenchon. Mais bon, il croit exister".

Par E.S.