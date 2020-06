Eric Zemmour : Booba scandalisé par ses propos sur les violences policières

Christine Kelly revient tous les jours sur l'actualité avec Eric Zemmour dans Face à l'info. Il y a quelques jours, ce dernier faisait parler de lui pour ses propos concernant la mort de George Floyd. "D'après la première analyse, il n'est pas mort à cause du genou du policier sur son cou. Il est mort de plusieurs faits. D'abord, il était cardiaque. Et deuxièmement, il avait certainement pris des substances, puisqu'il était habitué à la cocaïne (…)". Des propos qui avaient énormément fait réagir, notamment Thomas Ngijol ou encore Booba. Le rappeur avait repris la séquence sur son compte Instagram, simplement commentée d'un lourd de sens "non mais franchement".

booba s'agace

Ce jeudi 4 juin, Éric Zemmour qui sera de retour à la rentrée dans l'émission, s'est une nouvelle fois exprimé sur les violences policières mais plus précisément sur les manifestations qui en résultent. "Vous avez vu, on en est à des blancs qui s'agenouillent devant des noirs.(...) Ils leur demandent pardon. On en est là". Il n'en fallait pas plus à Booba pour perdre une nouvelle fois son sang-froid face aux propos de l'éditorialiste. Sur Instagram, il a une partagé la séquence en poussant un violent coup de gueule : "Il s’appelle Éric Zemmour personne va l’arrêter ou c’est comment ?!!! Combien de temps ils vont nous humilier publiquement sans que personne ne dise rien! Le gars fait tous les plateaux télé pour cracher son venin contre les noirs, les arabes, le rap, le voile, l’islam.... À croire que c’est un agent du gouvernement. Et en plus il est vilain!!! Cette page n’est qu’amour par contre donc ne la sautez pas laissez moi m’exprimer merci."

Par J.F.