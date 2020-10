Eric Zemmour de nouveau renvoyé en correctionnelle après avoir insulté Hapsatou Sy

S'il continue d'officier en tant que chroniqueur sur CNews dans l'émission "Face à l'info", Eric Zemmour est en ce moment au coeur de plusieurs scandales. A 62 ans, le célèbre polémiste est en effet au coeur d'une enquête ouverte par le parquet de Paris pour "provocation à la haine raciale" et "injures publiques. Dans le même temps, Eric Zemmour a récemment engendré la saisine du comité d'éthique du groupe Canal+ après une séquence choquante dans laquelle il donnait un point de vue douteux sur les mineurs étrangers isolés.



Les polémiques ne s'arrêtent pas là pour l'écrivain et chroniqueur puisqu'il est également en train d'être jugé suite à une plainte déposée par la chroniqueuse et femme d'affaires Hapsatou Sy en 2018. Sur le plateau de l'émission "Les terriens du dimanche !" présentée par Thierry Ardisson, Eric Zemmour n'avait pas hésité à s'en prendre à la femme de Vincent Cerutti : "Mademoiselle… c'est votre prénom qui est une insulte à la France" avait-il lancé avant d'affirmer que les prénoms donnés aux enfants français doivent "normalement" se trouver dans la liste des saints chrétiens du calendrier. "C'est votre prénom qui est une insulte à la France. La France n'est pas une terre vierge. C'est une terre avec une histoire, avec un passé. Et les prénoms incarnent l'histoire de la France" déclarait-il.

Eric Zemmour renvoyé devant le tribunal correctionnel

Ces propos valent à Eric Zemmour d'être une nouvelle fois renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris. Cette fois, comme le révèle Le Parisien, pour avoir, "en qualité d'auteur", injurié Hapsatou Sy à raison de son origine et de son appartenance (ou sa non-appartenance) à une ethnie et à une nation.



"Votre mère a eu tort de vous appeler ainsi…" avait ensuite lancé Eric Zemmour à Hapsatou Sy avant d'ajouter : "Corinne, cela vous irait très bien…". De quoi provoquer les rires de Thierry Ardisson mais aussi du public au cours de cette séquence diffusée sur C8 le 16 septembre 2018.

Par E.S.