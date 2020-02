Eric Zemmour : Marlène Schiappa mal à l'aise face au polémiste ? Twitter réagit

Le 6 février dernier, Marlène Schiappa était l'invitée de Cyril Hanouna dans un numéro inédit de "Balance ton post" consacré au racisme en France. Pendant l'émission, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes a pu réagir à d'autres sujets d'actualité, notamment à la présence de Roman Polanski dans la liste des nommés aux César 2020. "On voit que là sont sélectionnés à la fois le film de Céline Sciamma 'Portrait de la jeune fille en feu' qui célèbre la liberté des femmes dans son message. Adèle Haenel, qui a parlé d'abus sexuels subis dans son enfance, elle est aussi nommée aux César. Et à côté de ça, on a Roman Polanski. Effectivement, je m'interroge sur le message qui ait envoyé aux victimes de violences sexistes et sexuelles qui découvrent ça (...) Je pense à chaque fois aux personnes, à ce qu'elles ressentent".

"Ce n'est pas McDonald's, la République"

Moins d'une semaine après son passage sur C8, Marlène Schiappa a accepté de participer à "Face à l'info", l'émission présentée par Christine Kelly sur CNews. Face à Éric Zemmour, la féministe a débattu sur les discriminations, s'opposant à l'avis de l'éditorialiste sur cette question. "Discriminer, ce n'est pas juste choisir. Discriminer, c'est exclure des citoyens et des citoyennes du reste de la nation (...)", a-t-elle dit. Ce à quoi l'ami d'Eric Naulleau a répondu : "Toute discrimination n'est pas une malveillance. Les gens qui viennent de l'étranger doivent s'assimiler cette culture pour être acceptés par les autres. Et si jamais ils continuent à se prénommer Mohamed où qu'ils mettent le voile à la tête de leurs femmes, c'est de l'auto-discrimination et ce n'est pas aux Français de s'adapter à cette nouvelle culture étrangère, c'est aux étrangers de s'approprier la culture française pour être acceptés par les autres (...) Ce n'est pas McDonald's, la République. On ne vient pas comme on est, on s'assimile à une culture dominante".

Un débat qui a fait réagir sur Twitter, certains internautes n'hésitant pas à pointer du doigt les réponses de Marlène Schiappa face à Éric Zemmour (voir ci-dessous). "La réplique de Marlène Schiappa sur les prénoms régionaux montre bien qu'elle est très mal à l'aise avec cette question", a posté l'un d'entre eux.

