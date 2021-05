Euro 2021 : Jordan Bardella en colère contre le choix de Youssoupha pour interpréter l'hymne des Bleus

Si des rumeurs avaient commencé à voir le jour dans la matinée de ce lundi 17 mai, elles se sont intensifiées dans la soirée pour être confirmées dès le lendemain. Après une éviction qui aura duré cinq ans, Karim Benzema pourra de nouveau revêtir le maillot de l'équipe de France lors de l'Euro 2021. Cette compétition, tant attendue par tous les fans du ballon rond, a été repoussée d'une année à cause de la pandémie de coronavirus, mais pour certains, ce n'est pas plus mal. Ainsi, l'attaquant du Real Madrid, après une discussion à tête reposée avec Didier Deschamps, a pu réintégrer les Bleus. Il fait donc partie de la liste des 26 annoncée par le sélectionneur de l'Équipe de France lors d'une interview accordée à Marie Portolano et Nathalie Iannetta. Si tous les fans de Karim Benzema ont laissé exploser leur joie sur les réseaux sociaux, le principal intéressé a également fait part de sa fierté sur Instagram à l'idée de réintégrer cette célèbre équipe.

Par ailleurs, c'est le rappeur Youssoupha qui a été choisi pour interpréter l’hymne officiel des Bleus à l’Euro, dont le titre s'intitule : "Ecris mon nom en bleu". Une annonce qui a particulièrement déplu à Jordan Bardella. Ce jeudi 20 mai, le numéro 2 du Rassemblement national a fait part de sa colère sur le plateau de France info. "Benzema avait un jour dit que Didier Deschamps cédait à une partie raciste de la France. Et bien je pense qu’on a cédé aujourd’hui à une partie racaille de la France", a-t-il déclaré avant de poursuivre : "Cela me choque qu’on choisisse quelqu’un comme cela pour représenter la France à l’Euro". Le vice-président du RN a par la suite tenu à illustrer ses propos : "Youssoupha est quelqu’un qui, dans ses chansons, (...) a des paroles virulentes lorsqu’il appelle à des menaces de mort contre Éric Zemmour, ou tient des propos extrêmement virulents à l’égard de Marine Le Pen." En tout cas, le retour de Karim Benzema en équipe de France déchaîne les passions et le président, Emmanuel Macron, a même réagi sur Twitter.

Par Solène Sab