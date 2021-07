Florian Philippot candidat à la présidentielle de 2022 : son annonce officielle

Le 12 juillet dernier, Emmanuel Macron a pris la parole pour s'exprimer sur la rapide propagation du variant Delta en France. Ainsi, le président de la République a annoncé plusieurs mesures, dont l'obligation vaccinale pour les soignants sous peine de sanctions et l'extension du pass sanitaire aux cafés, restaurants et lieux de loisirs et de culture recevant plus de 50 personnes. Une allocution qui a fait réagir les Français, 2,24 millions d'entre eux ayant pris rendez-vous sur Doctolib pour se faire vacciner. D'autres ont dénoncé un "passe de la honte", notamment Florian Philippot, le président du parti "Les Patriotes".

Sur Twitter, il a posté le message suivant : "Le #passedelahonte est une attaque contre la France, la liberté, l'égalité, la dignité, l'humanité. L'oligarchie et les petits marquis du macronisme n'ont qu'à bien se tenir : ils sont allés beaucoup trop loin ce coup-ci. La colère gronde. Leur projet d'apartheid va s'effondrer !" Et de poursuivre dans un deuxième tweet : "Nous allons continuer dans les mois à venir à faire des évènements populaires. Nous ne demanderons naturellement aucun #Passedelahonte car nous détestons l'apartheid. Car nous croyons en la science, la vraie. Si ça ne plaît pas, il faudra nous chasser à la force des baïonnettes".

"Je porterai avec convictions ce projet pour 2022"

À côté de ça, Florian Philippot prépare la présidentielle de 2022. En effet, il a annoncé mercredi 14 juillet au Figaro sa candidature pour la présidence de la France. "Je pense que notre projet doit être présent à l'élection présidentielle. J'y serai donc candidat et proposerai quelque chose d'extrêmement clair : le rétablissement de toutes nos libertés", a-t-il dit, qualifiant de "tyrannie" les dernières mesures sanitaires faites par le président Emmanuel Macron.

L'homme politique de 39 ans souhaite également promouvoir de "toutes les instances supranationales qui nous font tant de mal : CEDH, Otan, Union européenne, Schengen..." Et de poursuivre : "La volonté de sortir la France de l'Union européenne, le 'Frexit' est fondamentale pour moi. J'ai quitté le Rassemblement national au moment où il a été décidé de ne plus mener ce combat et tourner la page du souverainisme". Pour rappel, Florian Philippot a quitté le FN (aujourd'hui Rassemblement national) à l'automne 2017.

Liberté des Français, liberté et souveraineté de la France. Mise en échec de l’oligarchie mondialiste. Résistance et Renaissance.

Par Clara P