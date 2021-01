Francis Lalanne réclame la destitution d’Emmanuel Macron

Francis Lalanne est en colère contre Emmanuel Macron. Et le chanteur, père de 5 enfants, n’hésite pas à le faire savoir. Dans une tribune publiée sur le site de "France Soir", Francis Lalanne réclame la destitution du président de la République, Emmanuel Macron. "Citoyennes et Citoyens de la France ! La Patrie est en danger", commence-t-il avant de poursuivre par une phrase choc : "Il faut à présent mettre l’État hors d’état de nuire au peuple français". Francis Lalanne continue sa tribune en s’appuyant sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement français. "Le gouvernement est en train de commettre insidieusement un coup d’État au nom de la COVID ; et s’apprête à instituer la tyrannie comme un avatar de la République, à l’insu du peuple français. Il convient de rappeler que l’âge moyen des décès attribués à la Covid est de 84 ans. Que le virus s’attaque donc, aux dires des statistiques, à des personnes très âgées ou sous le coup de pathologies respiratoires graves et autres maladies mortelles comme le cancer... Dans certains cas, certes, et nul ne le conteste, ce virus aggrave des pathologies multiples ! Mais n’est-ce pas le cas pour n’importe quel virus ?", s’interroge l’interprète de "Pense à moi comme je t’aime" qui avait apporté son soutien au mouvement des Gilets Jaunes.

Emmanuel Macron "doit donc être destitué"

Francis Lalanne n’épargne pas Emmanuel Macron. "En agissant ainsi depuis le début de son mandat, et en instrumentalisant le gouvernement , le parlement , les Conseils d’Etat et Constitutionnel à des fins présidentialistes et totalitaires, l’actuel président de la République a failli aux obligations élémentaires pour lesquelles est élu un président de la cinquième République. Il doit donc être destitué", estime Francis Lalanne. Il demande aussi aux "plus hauts dignitaires de l’armée française" de "mettre fin à l’exercice du mandat de l’actuel président de la République". Comme l’indiquent nos confrères du Huffington Post, "les écrits du chanteur peuvent en réalité être passibles de poursuites en vertu de l’article 413-3 du Code pénal". Des faits passibles de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Par Matilde A.