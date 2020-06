Franck Riester : Critiqué par Benjamin Biolay, il se défend

Benjamin Biolay a été très déçu par la dernière prise de parole d’Emmanuel Macron. Alors que le président évoquait le déconfinement, il n’a pas évoqué une seule fois le milieu culturel. Et cet oubli serait la faute de Franck Riester selon Benjamin Biolay : "La culture crée tellement de richesses, avec les retombées pour l'hôtellerie, le tourisme, etc. Là, avec un été sans festival, moribond, il y a tant de terrasses et de commerces qui vont fermer. Dans le logiciel de pensée du gouvernement actuel, la culture avec des aides de l'Etat, c'est un hérésie. Il faudra dans le futur un ministre de la Culture qui soit un poids lourd politique. Il sera le bienvenu. Quand on choisit ce métier de saltimbanque et que c'est 'la guerre', on sait que la culture on l'oublie, malheureusement", a confié Benjamin Biolay à l’AFP. Face aux critiques du chanteur, Franck Riester a tenu à se défendre.

"Est-ce que c’est raisonnable ?"

Invité de Caroline Roux dans les 4 Vérités de Télématin ce mercredi 17 juin, Franck Riester a tenu à défendre son bilan et son action, en rappelant que les conditions actuelles sont inédites : "Vous savez, si on pouvait le faire, on le ferait, mon obsession c'est cela ! Mais il faut être responsable, on n'a pas fait plus de deux mois de confinement pour tout gâcher parce que d'un coup on relâcherait toutes les précautions nécessaires. Ce que je dis à Benjamin Biolay, et je comprends l'envie qu'il a de pouvoir rejouer devant un public large, d'avoir un public dans une fosse où tout le monde est serré les uns contre les autres, mais est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui ? Aujourd'hui, on peut aller dans les concerts, partout en France, partout on peut aller au spectacle, aller au spectacle, mais dans des règles particulières !".

Par Alexia Felix