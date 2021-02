François Bayrou s'explique après ses propos polémiques sur les "4000€ par mois"

François Bayrou s'est retrouvé au coeur d'une polémique après des propos tenus en direct à la télévision il y a quelques heures. Ce dimanche 7 février 2021, l'homme politique était sur le plateau du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI quand on lui a posé la question suivante : "À partir de combien est-on riche ?". Après hésitation, François Bayrou commence alors par affirmer : "Cela dépend si on parle du patrimoine ou d'autre chose...". Le journaliste lui rappelle alors que "François Hollande avait dit que c'est à partir de 4.000 euros de revenus par mois". Et François Bayrou de rétorquer : "4.000 euros par mois, c'est la classe moyenne !".



De quoi engendrer une vague d'indignation auprès des citoyens de Français qui se sont empressés de rappeler que la classe politique vit très loin de la réalité.

François Bayrou se justifie après la polémique

Face à la polémique engendrée sur les réseaux sociaux et auprès de certains élus de gauche, François Bayrou a tenu à clarifier ses propos via une vidéo publiée sur Facebook. "Un couple d'infirmiers à l'hôpital gagne entre 4.000 et 4.500 euros. Un couple d'enseignants à la retraite gagne un peu plus de 5.000 euros par mois. Et un cadre chargé de service gagne 3.500, 4.000 euros ou plus. Est-ce que je vais dire que les infirmiers et infirmières, les enseignants et les cadres sont des riches ? C'est absolument stupide. C'est très blessant pour eux" a-t-il déclaré l'homme politique de 69 ans.



Le papa de six enfants a ensuite estimé que le problème est ailleurs car selon lui, le mot "riche" est perçu comme négatif. "En France, au lieu de stigmatiser ceux qui montent un peu dans l'échelle des salaires, on devrait se demander pourquoi on a des salaires aussi bas. Cette espèce d'obsession française qui consiste à stigmatiser ceux qui réussissent un peu mieux que les autres, je trouve ça extrêmement affaiblissant pour notre pays" a-t-il conclu.

Par E.S.