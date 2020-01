François Fillon : malgré le scandale, sa femme Penelope candidate aux municipales 2020

Ce mercredi 29 janvier, Paris Match a rapporté que Penelope Fillon, la femme de l'ancien Premier ministre sera candidate à un nouveau mandat de conseillère municipale dans la commune de Solesmes dans la Sarthe malgré les nombreux scandales auxquels elle a fait face. Mise en examen depuis trois ans dans l’affaire dite "Penelope Gate", elle devra comparaître devant la justice à partir du 24 février prochain à Paris. Si la femme de François Fillon était présente lors de la première séance de l'année du conseil municipal de Solesmes le 20 janvier, elle devrait cependant manquer la dernière à cause de son procès qui débutera le même jour...

Un second mandat

L'épouse de l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2017 est soupçonnée d'avoir bénéficié d'emplois fictifs pendant une longue période, ce qui lui aurait permis de profiter de plus de 500.000 euros brut. Elle aurait été rémunérée par François Fillon en tant qu'assistante parlementaire. Par ailleurs, Penelope Fillon est également mise en examen pour "complicité et recel de détournement de fonds publics" et "complicité et recel d’abus de biens sociaux". Malgré l'ensemble des chefs d'accusation, la femme de François Fillon, qui avait changé radicalement de look il y a quelques années, devrait conserver son siège au conseil municipal de cette petite ville de 1200 habitants pour un second mandat.

A noter que François Fillon est l’invité ce jeudi soir de l’émission "Vous avez la parole", diffusée sur France 2. Après plus de deux ans de silence médiatique, l'ancien Premier ministre sort de sa réserve avant son procès prévu du 24 février au 11 mars prochain.

Par Solène Sab