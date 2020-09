François Hollande blessé au crâne après une mauvaise chute

François Hollande était en visite à Saint-Malo ce vendredi 28 août. Mais malheureusement, pour l'ancien président de la République, tout ne s'est pas passé comme prévu. Habitué des averses, le compagnon de Julie Gayet a effectué cette visite sous une pluie battante. Cette dernière a commencé par un déjeuner puis une interview à Ouest-France. Il a ensuite pris la mer sur le bateau du skipper Thibaut Vauchel-Camus. François Hollande souhaitait soutenir l'implication du sportif auprès de l'ARSEP, la fondation pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaque et l'information médicale et scientifique.

Plus de peur que de mal

L'homme politique l'a donc rejoint au port de Saint-Malo afin d'embarquer à bord de son Multi 50 pour une virée en mer. Ouest-France a précisé avec beaucoup d'humour que cette sortie s'est faite "sous des trombes d'eau", soulignant ainsi les nombreuses mésaventures de l'ancien président de la République avec la météo. En débarquant du bateau, François Hollande qui a du faire face cette année à la mort de son père, a perdu l'équilibre et s'est lourdement blessé au crâne. Le journal rapporte ensuite que "lors de la manœuvre de débarquement, pour quitter le semi-rigide, l'ancien président a perdu l'équilibre et s'est occasionné une plaie importante au crâne". Mais plus de peur que de mal, l'homme politique s'est ensuite rendu dans un cabinet médical afin de soigner sa blessure et a ainsi pu continuer ses rendez-vous en rendant visite à la maire de Saint-Malo.

Par J.F.