François Hollande blessé à la tête : Julie Gayet ironise sur sa chute

En visite à Saint-Malo ce vendredi 28 août 2020, François Hollande a fait une vilaine chute. Sous la pluie battante, l'ancien président de la République a commencé son tour par un déjeuner avant d'accorder une interview au journal Ouest-France. L'ancien compagnon de Ségolène Royal a ensuite pris la mer sur le bateau du skipper Thibaut Vauchel-Camus. Une promenade maritime effectuée pour soutenir l'implication du sportif auprès de l'ARSEP, la fondation pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques et l'information médicale et scientifique.



Malheureusement, en voulant retourner sur le port, François Hollande a chuté sous la pluie et s'est occasionné une plaie importante au crâne. L’ancien président a alors dû se rendre dans un cabinet médical de Saint-Malo où l'équipe médicale lui a fait "deux points de suture". Plus de peur que de mal pour l'ancien président qui, quelques heures après sa chute, honorait ses obligations et a rencontré le maire Gilles Lurton à l’hôtel de ville.

Julie Gayet ironise sur la blessure de François Hollande

Ce jeudi 3 septembre 2020, soit moins d'une semaine après le petit accident de François Hollande, Julie Gayet a donné des nouvelles rassurantes de son compagnon. L'actrice était en effet au micro de Nagui dans l'émission "La bande originale", sur RTL.



Venue pour présenter le documentaire "Les joueuses" produit par sa société de production, la comédienne de 48 ans a d'abord fait une déclaration solennelle : "Il va bien". Elle a ensuite osé une petite blague sur la chute de celui qui partage sa vie depuis 2014 : "Les trimarans vont trop vite en Bretagne !" a-t-elle plaisanté en direct.





Par E.S.