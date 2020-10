François Hollande de retour en politique ? Il clarifie ses ambitions

Après un premier confinement et un un déconfinement progressif, la propagation du coronavirus s'est accélérée ces dernières semaines. Dans ce contexte, Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi 28 octobre un nouveau confinement "au moins jusqu'au 1er décembre". Une décision redoutée mais qui s'avère être la solution pour "stopper le virus". Au moment de l’allocution du chef d'Etat, son prédécesseur était invité dans C à Vous. Président de la République entre 2012 et 2017, François Hollande a commenté la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement.

Une question "impertinente"

"Je pense qu’on a été trop vite dans le déconfinement", a assuré François Hollande avant d'oublier le nom de l'actuel Premier ministre : “Je ne sais plus qui était monsieur déconfinement à ce moment-là…”. Corrigé par Anne-Elisabeth Lemoine qui lui a rappelé le nom de "Jean Castex", l'ancien chef d'Etat a poursuivi sans être gêné : “On était tous atteints par le syndrome de la liberté retrouvée. On avait envie de vivre, de retourner sur les terrasses…". Alors qu'il s'adresse aux enfants dans son nouveau livre "Leur République", François Hollande n'a pas échappé à la question sur ses ambitions politiques. "Cet Etat, cette République que vous expliquez aux jeunes… vous aimeriez la présider ou le présider à nouveau un jour ?", lui a demandé l'animatrice. "La question est impertinente. Pas impertinente (...) mais je ne vais pas vous répondre parce que vraiment, aujourd’hui, il y a suffisamment de sujets et de thèmes où je peux être utile, sans que l’on puisse penser que je fais ça parce que j’ai une idée derrière la tête ou pour influencer des enfants", a assuré le compagnon de Julie Gayet.

Par Marie Merlet