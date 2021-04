François Hollande demande "pardon" aux parents d'une femme décédée

Depuis qu'il a quitté le Palais de l'Elysée, François Hollande se fait plutôt discret. D'ailleurs, quand Anne-Elisabeth Lemoine lui avait demandé en octobre dernier s'il souhaitait revenir sur le devant de la scène politique, François Hollande avait répondu sur le plateau de "C à vous" : "La question est impertinente. Pas impertinente (...) mais je ne vais pas vous répondre parce que vraiment, aujourd’hui, il y a suffisamment de sujets et de thèmes où je peux être utile, sans que l’on puisse penser que je fais ça parce que j’ai une idée derrière la tête ou pour influencer des enfants". Si François Hollande se fait rare dans les médias, c'est via les réseaux sociaux qu'il communique davantage. D'ailleurs ce mardi 20 avril 2021, François Hollande a pris le contrôle de son compte Instagram pour une émouvante raison.

François Hollande : "Je pense à ses proches en leur demandant pardon"

Le compagnon de Julie Gayet a tenu à rendre hommage à une jeune femme âgée de 28 et "décédée brutalement". L'ancien président de la République a tenu à rendre hommage à cette jeune femme prénommée Caroline. Il a aussi tenu à s'excuser auprès des proches de Caroline pour avoir cru, au moment où il a appris sa disparition, qu'il avait été emportée par la Covid-19. "Caroline avait 28 ans. Elle était la joie de vivre. Elle avait des projets, des passions, des engagements. La vie ne lui a pas laissé le temps de les poursuivre. J’écris cet hommage car je connaissais Caroline, qui est la fille d’un ami et je voulais que sa mémoire soit partagée. Elle est décédée brutalement mais pas du covid comme je l’avais cru quand j’ai appris la terrible nouvelle. Ma peine reste immense. Je pense à ses proches en leur demandant pardon", écrit l'ancien président de la République.

Par Matilde A.