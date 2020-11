François Hollande infidèle à Julie Gayet ? Il sort du silence !

Depuis le début du mois de novembre, la rumeur court et fait trembler la classe politique. Selon le magazine "Voici", François Hollande entretiendrait une liaison extra-conjugale avec la danseuse professionnelle Juliette Gernez. Le magazine a également dévoilé des photos volées de François Hollande dans les rues de Paris en compagnie de Juliette Gernez. Très rapidement, Julie Gayet a répondu à la rumeur à sa manière. Sur son compte Instagram, l’actrice a posté une photo d’elle et François Hollande tout sourire. Julie Gayet a posté un simple coeur en légende. De quoi faire taire les rumeurs d’infidélité et de séparation qui planent au-dessus de son couple avec l’ancien président de la République.

François Hollande attaque Voici

Ce lundi 23 novembre 2020, François Hollande était l’invité de "6 à la maison" sur France 5. Interrogé sur les rumeurs d’infidélité, François Hollande a accepté de dire quelques mots face à Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen. Pour l’ancien chef d’État, ces bruits de couloir lancés par le magazine "Voici" sont "intolérables". François Hollande a d’ailleurs pris la décision d’attaquer le magazine. "C'est une atteinte, pas simplement à l'intimité, c'est une atteinte pour les personnes qui sont concernées. En l'occurence, il y a encore eu des photos parues, donc nous avons tous décidé, tous ceux qui étaient sur les photos, moi-même, Julie Gayet et Juliette Gernez d'attaquer le journal en question", a affirmé François Hollande, qui a toujours eu à coeur de préserver sa vie privée.

Par Matilde A.