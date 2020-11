François Hollande - Julie Gayet : l’actrice dément encore les rumeurs de séparation

Le 13 novembre dernier, François Hollande apparaissait en Une de "Voici" aux côtés de la danseuse professionnelle Juliette Gernez. Selon le magazine, l’ancien président de la République entretiendrait une liaison avec Juliette Gernez et multiplierait "depuis septembre les rendez-vous secrets dans Paris". Une rumeur qui a pris de l’ampleur. À tel point que Julie Gayet s’est emparée de son compte Instagram pour démentir ce bruit de couloir. À l’aide d’une photographie d’elle et de François Hollande, tous les deux affichant un large sourire, Julie Gayet a tenté de mettre fin à la polémique visant son couple. L’actrice a également pu compter sur le soutien de son amie, la réalisatrice et chroniqueuse de "Touche pas à mon poste" Géraldine Maillet, pour voler à son secours. Sur le plateau de Cyril Hanouna, Géraldine Maillet a affirmé que tout allait bien au sein du couple François Hollande - Julie Gayet.

"Nous, on sait qu'on s'aime"

Très remontée contre le magazine "Voici", Julie Gayet a pris la parole une nouvelle fois au sujet des rumeurs d’infidélité de François Hollande. Dans les colonnes du "Monde" ce samedi 28 novembre 2020, la comédienne est revenue sur le cliché qu’elle a posté quelques heures après que la rumeur éclate. "C'était un moyen de répondre 'tout va bien, merci', on ne rentrera pas là-dedans. Nous, on sait ce qu'on vit, on sait qu'on s'aime, notre vie privée ne regarde personne. Devoir en arriver là, poster une photo pour contrecarrer les attaques, c'est terrible", a estimé Julie Gayet. François Hollande, Julie Gayet et Juliette Gernez ont tous les trois porté plainte contre le magazine "Voici".

Par Matilde A.