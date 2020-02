François Hollande : sa dédicace tourne au vinaigre, l'ancien président exfiltré

François Hollande est de retour dans l’actualité. L’ex-président de la République est toujours en couple avec l’actrice et productrice Julie Gayet. Fin janvier, ils ont d’ailleurs été victimes d’un cambriolage dans leur demeure du 14e arrondissement de Paris. Avec la sortie de son livre destiné aux enfants et adolescents intitulé "leur République", il enchaîne les interviews et les plateaux télés. Le 12 février dernier, il était l’invité de l’émission Quotidien dans laquelle il est revenu sur la réforme des retraites, la crise des gilets jaunes etc.

François Hollande a été exfiltré sous les huées des manifestants

Mercredi 19 février, il était à Montreuil en Seine-Saint-Denis pour venir faire la promotion de son livre. Alors qu’il se trouvait au premier étage de la librairie Folie d’Encre, des manifestants ont fait irruption dans le magasin. Dans une vidéo postée sur Youtube, ces deniers écrivent "Nous l’avons chaleureusement accueilli ! Comme il se doit". Aussitôt dans la librairie, le petit groupe de personnes s’est mis à crier des slogans "Hollande dégage, tu nous as donné Macron", "C’est quoi le 49.3 ?", "49.3 on n’oublie pas" et à chanter des chansons anti-Hollande. Sur les images on voit François Hollande assis, sans réaction. Au bout de quelques minutes, il est escorté vers la sortie sous les huées des manifestants. Ce n’est pas la première fois que l’ancien président de la République est chahuté. A Lille en novembre dernier, des étudiants avaient bloqué la faculté de Lille 2 où François Hollande devait donner une conférence sur la précarité.

Par Mélanie C.