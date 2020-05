François Hollande : Ses premières confidences sur la mort de son père

François Hollande ne s’était pas exprimé depuis le début du confinement. Il a décidé de prendre la parole ce lundi 25 mai sur France Inter. L’ancien chef de l’Etat est revenu sur une épreuve douloureuse, la perte de son père pendant la crise sanitaire. C’est à l’AFP que le compagnon de Julie Gayet a fait part du décès de son père, Georges Gustave Hollande. Agé de 96 ans, il était placé en Ehpad depuis un an. Ancien ORL de profession, il est parti le 4 avril dernier. L’ancien président de la République a précisé que la disparition était "sans lien apparent avec le covid-19", les Ehpad étant durement touchés par la pandémie de coronavirus. Ce lundi 25 mai, François Hollande est revenu sur cette épreuve.

Il n’a pas pu dire au revoir à son père comme il l’aurait souhaité

Au micro de France Inter, l’ancien chef de l’Etat contacté par Emmanuel Macron pendant la crise sanitaire s’est confié. Il n’a pas pu dire au revoir à son père comme il l’aurait souhaité. "Nous avons eu des conversations au téléphone avec mon père mais je n’ai pas pu le visiter. Et j’ai dû attendre qu’on le sorte de l’Ehpad pour le voir dans une chambre funéraire le lendemain". Une expérience douloureuse pour François Hollande qui remercie les soignants. "Je n’ai pas pu aller voir mon père, mais le personnel était là pour accompagner les personnes en fin de vie dans la plus grande dignité possible. J’ai également pu constater les difficultés que les familles des victimes avaient pu rencontrer pendant cette période. Comment enterrer ses proches, comment faire pour que la famille puisse se réunir. Ça nous a rappelé que nous sommes tous vulnérables. Le monde et la planète sont vulnérables" a conclu François Hollande.

Par Non Stop People TV