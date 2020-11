François Hollande : son étrange question à Emmanuel Macron durant la cérémonie de l'Armistice

Malgré le confinement et la crise sanitaire, Emmanuel Macron a tenu à maintenir les commémorations du 11 novembre. Le chef de l'état était donc présent sous l'Arc de Triomphe, proche de la flamme du soldat inconnu. Il a rencontré l'ancien président de la République, François Hollande et les deux hommes politiques ont échangé quelques mots. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dialogue a été légèrement surréaliste. François Hollande qui pourrait faire son retour en politique demande à Emmanuel Macron "ça va, c'est pas trop dur en ce moment ?". Ce dernier a alors répondu "Si, un peu. J'aimerais qu'on en parle". Le compagnon de Julie Gayet l'a ensuite remercié : "merci d'être là".

Ils se sont ensuite échangés quelques mots mais avec les masques, ces derniers sont presque incompréhensible. Les deux hommes politiques ne s'attendaient sûrement pas à ce que la séquence fasse le tour de la Toile en seulement quelques minutes. En effet, les internautes ont commenté en masse cette séquence et plus précisément, le "pas trop dur ?" de François Hollande : "Le burn du siècle, j'imagine tellement le sourire derrière le masque de Hollande', "François Hollande, troll de compétition", "'Wesh frère chaud en ce moment, tu fais moins le malin' François Hollande", "Macron a 2 doigts de breakdown. Encore un 'ça va aller ?' C'était fini", "Hollande, le tueur tranquille".

Certains internautes ont pris la défense du président de la République et de l'ancien compagnon de Valérie Trierweiler : "Quand ils s'engueulent c'est pas bien, quand ils se parlent c'est pas bien..... et puis bien sûr le président est responsable du virus etc etc etc....... je serai tellement curieux de voir ce que vous feriez à leur place”, “Il est toujours plus simple de venir cracher son venin”.

Francois Hollande, troll de compétition. pic.twitter.com/3MbwckGpW4 — Bertrand Hadet (@bertrandhadet) November 11, 2020

Damn, François Hollande going wiiiiild on this one https://t.co/xnsSmEZffu — Kalytis (@Kalytis_) November 11, 2020

