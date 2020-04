François Hollande : son père est mort dans un Ehpad

Triste nouvelle pour l’ancien président de la République. Le père de François Hollande est mort samedi à l’âge de 96 ans dans un Ehpad. Georges Gustave Hollande, médecin ORL de profession, était dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis un an. Alors que les Ehpad sont durement touchés par l’épidémie de coronavirus, l’ancien chef de l’État a assuré que le décès de son père était "sans lien apparent avec le Covid-19". Mardi, c’est à l’AFP que l’ancien Premier secrétaire du Parti socialiste a annoncé la mauvaise nouvelle. L’occasion pour lui d’apporter son soutien aux personnels soignants qui luttent quotidiennement contre le coronavirus. "Je veux rendre hommage à tous les personnels des Ehpad qui luttent contre le virus, mais aussi accompagnent les personnes les plus âgées dans cette période si difficile et angoissante, et en accompagnent d'autres vers la fin de leur vie", a indiqué par téléphone François Hollande. L’ancien chef de l’Etat soutient ainsi "tous ceux qui assurent les tâches essentielles et montrent que le service public est une garantie pour tous les Français."

L’ancien médecin avait 96 ans

L’actuel compagnon de la comédienne Julie Gayet a perdu sa mère, Frédérique Marguerite Tribert le 8 mars 2009. A noter que son père fut candidat malheureux d’une liste d’extrême droite aux élections municipales de Rouen en 1959 et de Bois-Guillaume (Seine-Maritime) en 1965. Dans une interview accordée à la radio Totem il y a quelques mois, François Hollande revenait sur la réaction de son père à l’annonce de sa victoire à l’élection présidentielle en 2012. "Il était, j'imagine fier, mais conscient que c'est une charge, pas seulement un honneur et que ce qui m'attendait serait sans doute lourd. Il avait raison, ce qui m'attendait était particulièrement lourd", racontait-il.

Par Ambre L