François Hollande : Valérie Trierweiler balance sur sa consommation d'alcool

Valérie Trierweiler n'a pas sa langue dans sa poche quand il s'agit de parler de son ex, François Hollande. En couple avec l'ancien président de la République, elle a été publiquement humiliée lorsque le magazine Closer a dévoilé l'adultère de l'homme politique avec la fameuse photo sur le scooter. Et depuis ce jour, elle n'est pas tendre avec lui. Pour preuve, son petit tacle aux "Enfants de la télé" le 15 mars dernier. Lorsque Laurent Ruquier l'avait soupçonnée d'avoir une relation avec Bernard Mabille, elle avait déclaré : "Non mais il croit que j’aime les chauves à lunettes".

"Au bout de deux verres de vin, il allait se coucheR"

Quelques mois auparavant, c'est son interview concernant sa playlist Deezer qui avait fait réagir l'ancienne première dame : "J'ai lu cet article et je me suis dit qu'il n'avait vraiment rien à foutre. Aller donner une interview sur sa playlist en pleine période d'attentats, je me suis dit le pauvre, il n'a vraiment rien à foutre" assurait-elle face à Laurent Ruquier. Et ce jeudi 3 juin, Valérie Trierweiler a réitéré ! En effet, l'animateur des "Grosses Têtes" a décidé de réagir à une phrase d'Emmanuel Macron lors d'un déplacement dans le Lot : "J'aime le rouge, le blanc, le rosé, le champagne et le digestif". Une déclaration qui a fait réagir l'animateur qui en a profité pour interroger Valérie Trierweiler sur la consommation d'alcool de François Hollande : "Au bout de deux verres de vin, il allait se coucher" a-t-elle déclaré avant d'ajouter qu'il "ne supportait pas bien l'alcool".

Par J.F.