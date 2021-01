Frédéric Mitterrand touché par la Covid-19 : l'ancien ministre a été hospitalisé

L'ancien ministre de la Culture Frédéric Mitterrand est malade du Covid-19. Sa famille a annoncé ce jeudi 14 janvier dans un communiqué transmis à l'AFP, qu'il a été "admis en urgence" dans un hôpital parisien. Agé de 73 ans, Frédéric Mitterrand fait partie des personnes à risque et "son état de santé, bien que stable, reste sensible pour les jours à venir". Ses proches assurent qu'il a contracté le virus "il y a 10 jours à l'occasion d'un rassemblement familial restreint lors des fêtes de Noël". Cette épreuve contre la maladie, Frédéric Mitterrand l'avait aussi vécu lorsque son frère Jean-Gabriel Mitterrand, âgé de 79 ans, a été contaminé par une forme très sévère du Covid-19 en mars dernier.

Son frère a combattu la maladie

Après cette douloureuse expérience, l'ancien ministre de la Culture a publié le livre "Une drôle de guerre" (Robert Laffont), dans lequel il raconte le combat contre la maladie de son frère et le quotidien des proches des patients. Sorti de cette épreuve après vingt jours en réanimation, Jean-Gabriel Mitterrand soutient désormais Frédéric Mitterrand, tout comme son frère Olivier ainsi que toute la famille Mitterrand et les trois enfants de l'ancien ministre, Matthieu, Saïd et Jihed. Neveu de l'ancien président de la République, Frédéric Mitterrand avait confié dans Nice Matin en mai dernier sur son vécu face à la maladie de son frère : "Nous avons vécu cela, avec mon autre frère et les enfants de mon frère malade, comme un sentiment d'angoisse absolue".

Par Marie Merlet