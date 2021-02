Gabriel Attal fustige Kim Glow et ses théories du complot

La candidate de télé-réalité Kim Glow est au cœur de nombreuses polémiques. La jeune femme partage des vidéos sur ses réseaux sociaux où elle évoque avec certitude des théories du complot du gouvernement pendant cette pandémie de coronavirus. En novembre dernier, alors que l'Exécutif lançait sa campagne de vaccination en France, Kim Glow a fait part d'une nouvelle théorie du complot qui a fait grand bruit. "Je vous jure que c'est vrai, renseignez-vous, on aura plus de liberté, on va tous être "pucés" mais pas une puce comme vous pouvez imaginer de chien ou chat qu'on peut retirer... non, des nano-particules ça sera, on ne pourra pas les retirer… Ce n’est pas de la fabulation, c’est réel. Renseignez-vous. Ça va marcher avec la 5G", déclarait-elle sur ses réseaux sociaux... Des propos qui font bondir les membres du gouvernement.

"c'est totalement irresponsable"

Ce mercredi 24 février, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a tenu à se rapprocher d'une population jeune et a organisé, à l'Élysée, une cession de questions/réponses via la plateforme vidéo Twitch et sur YouTube. Il a ainsi tenu à répondre aux interrogations des internautes grâce à un tchat virtuel. Pour cette occasion, il a convié cinq jeunes aux différents profils dont la Youtubeuse EnjoyPhoenix qui lui a posé une question qui l'a interpellé. Le vaccin contiendrait-il des nano-particules pour espionner la population ? À cela, Gabriel Attal est monté au créneau et a directement fustigé Kim Glow et ses théories du complot.

"Il y a des personnes qui font circuler de fausses informations et des théories du complot. J'ai entendu l'histoire de la nano-puce 5G qu'il y aurait dans le vaccin", a-t-il démarré indigné avant de poursuivre : "Il y a des gens qui sont totalement irresponsables qui font circuler ça, en l'occurrence Kim Glow qui avait dit ça... Oui, il faut la citer parce que c'est totalement irresponsable, elle avait balancé ça sur son compte Snapchat. Mais ces gens-là, ils font ça pourquoi ? Pour faire du buzz ! Pour avoir des clics, parfois pour gagner de l'argent ! Parce qu'encore une fois, je le redis : quand on propose un vaccin aux Français, c'est qu'il a été validé par des chercheurs et des scientifiques indépendants." Le message est passé.

Par Solène Sab