Gabriel Attal invité chez Pierre-Jean Chalençon pour des dîners clandestins ? Il répond

Ce vendredi 2 avril 2021, le 19:45 de la chaîne M6 diffusait un reportage sur les restaurants clandestins. À l’aide d’une caméra cachée, les journalistes de M6 ont réussi à obtenir des images de plusieurs établissements parisiens qui proposent des dîners illégaux en pleine pandémie de Covid-19, alors que les restaurants sont fermés depuis plusieurs mois. Parmi ces organisateurs de dîners clandestins, Pierre-Jean Chalençon ! Le célèbre collectionneur, connu depuis sa participation à l’émission "Affaire Conclue" sur France 2, a confié sous couvert d’anonymat : "J'ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants qui sont justement soi-disant des restaurants clandestins, avec un certain nombre de ministres. Donc ça me fait doucement rigoler". Si la chaîne avait pris soin de flouter le visage de Pierre-Jean Chalençon, les téléspectateurs ont été nombreux à le démasquer. En effet, les internautes ont vite reconnu le décor du Palais Vivienne, qui appartient à Pierre-Jean Chalençon. Autre indice : les clichés de ces dîners clandestins postés sur ses réseaux sociaux. Il n’en fallait pas plus pour que les internautes, choqués par les révélations de Pierre-Jean Chalençon sur M6, enquêtent sur l’identité de ces fameux ministres. Le nom de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a rapidement fait son apparition. Et pour cause, dans une interview accordée le 1er février dernier au Youtubeur Sam Zirah, Pierre-Jean Chalençon parlait de ses "amis du gouvernement". Il confiait aussi que Gabriel Attal devait "venir dîner prochainement".

"Je ne l’ai jamais rencontré"

Raison pour laquelle Caroline Roux a interrogé Gabriel Attal sur le sujet, ce mardi 6 avril 2021, sur le plateau des "4 vérités" de France 2. Le porte-parole du gouvernement a assuré qu’il n’avait "jamais rencontré" Pierre-Jean Chalençon. "Ça ne vous pose pas problème qu'il dise qu'il vous connaît et vous invite à dîner ?", demande alors Caroline Roux. L’homme politique de 32 ans a alors répondu qu’il était surpris des déclarations de Pierre-Jean Chalençon. En plus de son cas personnel, Gabriel Attal a aussi tenu à défendre ses confrères du gouvernement accusés de se rendre dans des dîners clandestins : "Je vais vous dire, je ne crois pas du tout que des membres du gouvernement se rendent dans des dîners ou des fêtes clandestines. Vous savez, quand on est membre du gouvernement, d'abord on doit respecter les règles comme n'importe quel citoyen, mais je pense qu'on a plus de devoirs et de responsabilités parce qu'on doit montrer l'exemple".

Par Matilde A.