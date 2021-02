Georges Tron condamné à cinq ans de prison pour viol et agressions sexuelles

La cour d'appel vient de rendre son verdict. Après dix ans de feuilleton judiciaire et plusieurs heures de délibération, l'ancien secrétaire d'Etat au travail et proche de François Fillon, Georges Tron vient d'être condamné à cinq ans de prison dont deux avec sursis.

Les faits ont commencé en 2009. Virginie Ettel et Eva Loubrieu avaient dénoncé à l'époque les viols dont elles ont été victimes. La cour d'assises a épluché pendant de longues semaines les témoignages de ses deux anciennes collaborations. Témoignages dans lesquels elles évoquaient les massages de pieds, les relations sexuelles à trois, les attouchements forcés, etc… Un récit raconté une nouvelle fois par Eva Loubrieu lors du procès "Au fil du temps, mon libre-arbitre disparaît, et la seule chose dont je me souviens, c'est cette sensation d'être leur objet sexuel".

La fin d'un long combat

Ce mercredi 17 février, Georges Tron vient donc d'être condamné à cinq ans de prison dont trois ans ferme pour viol en réunion et agression sexuelle. L'homme politique avait été acquitté en 2018 mais la cour avait fait appel. Après deux ans d'attente, la justice l'a finalement condamné. Mais cette dernière n'a retenu que l'accusation de Virginie Ettel. La plainte d'Eva Loubrieu n'a pas été prise en compte, faute de preuves d'absence de consentement.

Son adjointe, Brigitte Gruel a elle aussi été condamnée à deux ans de prison avec sursis pour complicité de viol en réunion et complicité d'agressions sexuelles.

