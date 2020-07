Gérald Dahan : accusé de racisme envers Sibeth Ndiaye et Elisabeth Moreno, il se défend

Le remaniement ministériel annoncé lundi a réservé bien des surprises. La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye quitte ses fonctions. Cette fidèle macroniste ne souhaitait plus être au sein de l’exécutif selon certains proches. Un départ qui a vivement mais très maladroitement fait réagir Gérald Dahan. Sur Twitter, l’humoriste a écrit dans la soirée : "Sibeth Ndiaye aurait été contactée pour entrer dans la Compagnie Créole". A noter que l’artiste a fait une faute dans le nom de famille de l’ancienne porte-parole. Un tweet qui a commencé à faitre réagir et qui a été suivi d’un second, tout aussi déplacé, comme l’ont jugé de nombreux internautes. Gérald Dahan a ainsi commenté l’arrivée d’Elisabeth Moreno au poste de ministre déléguée à l’Egalité hommes-femmes, de la diversité, et de l’Egalité des chances. Une femme noire tout comme Sibeth Ndiaye. "Elisabeth Moreno enlève ton masque, on t’a reconnu Sibeth Ndiyae (bien essayé le coup du changement de coiffure)", écrit-il.

Pour lui, son humour n’a pas été compris

Des réflexions qui lui ont valu de nombreuses accusations de racisme sur les réseaux sociaux. Si Gérald Dahan a finalement supprimé ses tweets – comme lui suggéraient plusieurs twitttos – l’humoriste se défend de tout racisme. "Si Sibeth Ndiyae avait été blanche et si j’avais vu une ressemblance avec une autre personnalité blanche, je l’aurais aussi dit", explique-t-il au Parisien ce mardi. "C’était juste une blague par rapport à la coiffure surprenante qu’elle avait adoptée après être entrée au gouvernement. C’est ça qui m’a fait penser que c’était la même personne, avec une coiffure différente", indique Gérald Dahan au quotidien. Pourquoi a-t-il supprimé ses tweets ? "Parce que si c’est pour prendre plus d’insultes que faire rire, ce n’est pas la peine. Les gens ne trouvent pas ça drôle, donc j’ai supprimé", explique l’humoriste toujours au Parisien.

L’« humoriste » Gérald Dahan en pleine décompensation raciste. pic.twitter.com/TRul8Nw8zM — Brian Valès (@brian_vales) July 6, 2020

Par Non Stop People TV