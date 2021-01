Gérald Darmanin accusé de viol : ces nouveaux SMS compromettants qui viennent d'être dévoilés

S'il a réussi à accéder au poste de ministre de l'intérieur en juillet dernier, Gérald Darmanin est depuis plus de deux ans, dans le viseur de la justice. L'ancien maire de la ville de Tourcoing est accusé de viol et est également soupçonné d'avoir demandé des faveurs sexuelles en échange d'un logement en 2015. En mai 2018, une plainte pour "abus de faiblesse" a été déposée par une habitante de Tourcoing dans laquelle elle assure avoir été incitée à avoir une relation sexuelle avec Gérald Darmanin, qui était maire de la ville à l'époque.



Si l'affaire avait été classée sans suite, le parquet qui avait été saisi une seconde fois en juin 2020, a décidé, en septembre 2020, de ne pas relancer l'enquête. Un soulagement pour l'homme politique de 38 ans qui vient de se marier et qui mène à bien sa carrière au gouvernement...

Des SMS qui contredisent sa version des faits

Mais depuis ce mardi 26 janvier 2021, Gérald Darmanin est à nouveau pointé du doigt après la publication d'une enquête réalisée par Mediapart. Le média dévoile en effet une série de messages envoyés par le ministre de l'intérieur, envoyés à la plaignante Sophie Patterson-Spatz. Si Gérald Darmanin parlait d'une relation sexuelle consentie, ces SMS montrent en revanche son instance envers la jeune femme. Mediapart évoque 36 SMS dans lesquels l'homme politique se montrant très insistant. Sophie Patterson-Spatz fini alors par lui répondre : "Abuser de sa position ! Pour ma part c'est être un sale con ! Surtout quand on est dans la peine, la politique te correspond bien ! Quand on sait l'effort qu'il m'a fallu pour bais*r avec toi pour t'occuper de mon dossier". Gérald Darmanin concède et répond à son tour : "Tu as raison je suis sans doute un sale con. Comment me faire pardonner ?".



On note que Mediapart met aussi en lumière le fait que Gérald Darmanin a menti au sujet de son père : "Gérald Darmanin se serait excusé, lui aurait dit avoir agi ainsi parce qu’il n’était pas bien, ayant perdu son père". Une fausse excuse puisque le père de Gérald Darmanin est mort en 2019.

Par E.S.