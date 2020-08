Gérald Darmanin accusé de viol : le ministre estime être "la victime"

C'est une nomination qui a provoqué un véritable tollé. Jean Castex a été élu Premier ministre et suite au remaniement, Gérald Darmanin a remplacé Christophe Castaner en tant que ministre de l'Intérieur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce choix a énormément fait parler. Et pour cause, l'homme politique est actuellement visé par une plainte pour viol.

C'est en 2017 que l'affaire éclate. Sophie Patterson-Spatz accuse celui qui est à l'époque maire de Tourcoing de viol. Elle explique que l'homme politique aurait usé de son pouvoir pour abuser d'elle "sexuellement". Elle se serait sentie forcée et pointe du doigt une affaire de chantage. En effet, Sophie Patterson-Spatz venait de lui demander une annulation de condamnation pour chantage et appels malveillants envers un ex-compagnon.

"La victime, c'est moi"

Gérald Darmanin n'a jamais nié la relation, mais dément qu'elle n'ait pas été consentie. Au départ classée sans suite, l'affaire a été relancée en juin dernier par le parquet de Paris. Sa nomination en tant que ministre de l'Intérieur a évidemment étonné bon nombre de citoyens. De nombreuses pétitions ont circulé sur Internet pour demander à ce que Gérald Darmanin démissionne. Après plusieurs semaines de silence à ce sujet, il se confie dans un entretien accordé au Point. Il a tout d'abord estimé qu'il était "victime" de ce qu'il considère être "une calomnie". "C'est difficile à vivre. Mais je n'ai pas le droit de me plaindre". Il ajoute ensuite : "La victime dans cette histoire, c'est moi. C'est moi dont on salit le nom. C'est à moi qu'on prête des comportements que je n'ai jamais eus" avant de conclure "je suis à la disposition de la justice".

Par J.F.