Gérald Darmanin accusé de viol : première confrontation avec la plaignante au tribunal

C’est la première fois que le ministre, placé à la mi-décembre sous le statut de témoin assisté dans le dossier, se confronte à la plaignante. Il est accusé de viol, harcèlement sexuel et abus de confiance. Gérald Darmanin est arrivé vendredi en début d’après-midi au tribunal avec ses avocats, Me Pierre-Olivier Sur et Me Mathias Chichportich. Sophie Patterson-Spatz, était également accompagnée de ses avocats, Me Elodie Tuaillon-Hibon et Marjolaine Vignola. L'enquête avait déjà été classée sans suite à deux reprises entre 2017 et 2018. Mais après plusieurs années de bataille procédurale, la plaignante a obtenu qu’un autre juge d’instruction soit saisi de l’affaire l’été dernier.

DES FAITS QUI REMONTENT À 2009

La plaignante s’était adressée au ministre en 2004, alors chargé de mission au service des affaires juridiques de l’UMP, pour tenter de faire réviser une condamnation de son ex-compagnon. Gérald Darmanin lui aurait fait croire qu’il appuyait sa demande en échange de faveurs sexuelles auxquelles elle aurait cédé. En 2018, le ministre de l’Interieur a confirmé la relation sexuelle avec la plaignante, mais il affirme qu’elle était consentie. il avait déclaré en février dernier : "Je ne serai pas mis en examen dans cette affaire. (...) Il y a eu trois décisions de justice successives. (...) Je constate qu'au bout de quatre ans, cette calomnie ne cesse pas."

Accusations de "viol": Gérald Darmanin, Ministre de l'Intérieur, au tribunal de Paris pour être confronté à la plaignante, selon des journalistes #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) March 12, 2021

Par Sarah Chelly