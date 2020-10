Gérald Darmanin : le ministre de l’Intérieur va bientôt devenir papa

L'année est riche autant professionnellement que personnellement pour Gérald Darmanin. Nommé ministre de l'Intérieur en juillet dernier, l'homme politique fortement mobilisé autour des policiers, visés par des agressions ces derniers temps, vit pour autant dans le bonheur dans sa vie privée. En août dernier, Gérald Darmanin a épousé sa compagne Rose-Marie Devillers avec qui il vit depuis plus de dix ans. Dans la ville de Tourcoing où le ministre était maire, le couple s'est uni en toute intimité. "J'ai souhaité qu'il soit le plus intime possible afin de garder une part de jardin secret nécessaire à chaque homme et à chaque femme. Je sais que vous le comprendrez. Je veux vous dire combien m'ont touché les très nombreux témoignages d'affection des Tourquennois", avait déclaré Gérald Darmanin sur Facebook.

Un premier enfant

Après ce mariage, le couple s’apprête à franchir une nouvelle étape. Selon les informations de Closer, le ministre de 38 ans va bientôt devenir papa pour la première fois. Le magazine révèle que son épouse Rose-Marie Devillers serait arrivée à son quatrième mois de grossesse. Ce qui explique que le sexe du bébé n'est donc pas encore connu. Dans les colonnes de Paris Match en décembre 2019, Gérald Darmanin s'était confié sur son désir de paternité : "J'aimerais me poser et avoir des enfants". Alors que la crise sanitaire ne cesse de mobiliser les membres du gouvernement, le ministre de l'Intérieur va devoir jongler avec sa nouvelle vie.

Par Marie Merlet