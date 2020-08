Gérald Darmanin marié : il vient d’épouser Rose-Marie !

Drôle de journée pour Gérald Darmanin. Ce samedi 29 août 2020, le ministre de l’Intérieur a épousé Rose-Marie Devillers, qui partage sa vie depuis plus de dix ans. La cérémonie s’est tenue à Tourcoing, ville dans laquelle Gérald Darmanin a été réélu maire en juin dernier. Après avoir dit ‘oui’ à Rose-Marie, Gérald Darmanin a convié ses invités à Boulogne-sur-mer dans une propriété de la famille de la mariée. Parmi les invités, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron devaient initialement assister au mariage. Finalement, les deux hommes politiques ne sont pas venus à la cérémonie qui s’est tenue dans la plus stricte intimité.

Après s’être uni avec Rose-Marie, Gérald Darmanin a exprimé son bonheur sur Facebook. "Merci à tous pour vos félicitations ! Vous avez été nombreux à me formuler des messages de félicitations dans cet événement personnel qu'est mon mariage. J'ai souhaité qu'il soit le plus intime possible afin de garder une part de jardin secret nécessaire à chaque homme et à chaque femme. Je sais que vous le comprendrez. Je veux vous dire combien m'ont touché les très nombreux témoignages d'affection des Tourquennois", a-t-il écrit.

Qui est l’épouse de Gérald Darmanin ?

Rose-Marie Devillers est directrice conseil chez Havas. Originaire du Nord de la France comme son mari, elle a rencontré Gérald Darmanin par l'intermédiaire de Michel Bettan, le vice-président exécutif d'Havas Paris. Michel Bettan et Gérald Darmanin ont tous les deux travaillé avec Xavier Bertrand en 2009, alors qu’il dirigeait l’UMP.

Pour Gérald Darmanin, c’est une journée spéciale. Si le ministre de l’Intérieur vient de célébrer le plus beau jour de sa vie, il a également dû quitter ses fonctions de maire de Tourcoing ce samedi. Alors qu’il a été réélu en juin dernier, Gérald Darmanin a pris la décision d’abandonner son poste pour se consacrer à son emploi du temps de ministre. "Être ministre de l’Intérieur, c’est être ministre à temps plein. Mais mon cœur reste à Tourcoing : je suis toujours élu de notre ville et je redeviendrai maire dès ma mission nationale terminée", avait-il expliqué sur Twitter.

Par Matilde A.