Gérald Darmanin : qui sera absent à son mariage ?

Samedi 29 août, Gérald Darmanin ne sera plus officiellement le maire de Tourcoing. Alors qu’il a décidé d’être "ministre à temps plein", il présentera sa démission ce jour-là. Et ce n’est pas tout. Le ministre de l’Intérieur se mariera avec sa compagne de longue date à la même date ! Sa future femme se nomme Marie-Rose Devilliers, elle a 33 ans. Le couple est ensemble depuis plus de dix ans et s’est rencontré en 2009 par l’intermédiaire d’un ami commun aujourd’hui vice-président exécutif d’Havas Paris. Gérald Darmanin a invité plusieurs personnalités de la classe politique à venir célébrer son union organisée à la mairie de Tourcoing puis à Boulogne-sur-mer lors d’une soirée privée. Mais certains ont décliné l’invitation.

De grands noms absents

Parmi les invités, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Jean Castex ou encore Edouard Philippe. D’après des informations de La Voix du Nord, le président de la République devait se rendre dans sa villa au Touquet et passer à la cérémonie mais son déplacement a été annulé dans la journée du 27 août indique le quotidien. Autre invité de marque, Nicolas Sarkozy ne se rendra finalement pas au mariage précise Paris Match. Mais l’ancien chef de l’état sera bien présent à l’union de Franck Louvrier le premier weekend de septembre à La Baule. Le Premier ministre Jean Castex sera lui aussi absent toujours d'après Paris Match. Du côté des personnalités présentes, Gérald Darmanin pourra compter sur l’ancien chef du gouvernement, Edouard Philippe, Thierry Solère ou encore Sébastien Lecornu, ministre des Outre-Mer.

Par Non Stop People TV