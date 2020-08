Gérald Darmanin va se marier le même jour que sa démission de maire

Une page se tourne pour en ouvrir une autre. Le week-end du 29 août s'annonce chargé en émotion pour Gérald Darmanin. Nommé ministre de l'Intérieur début juillet, il cumulait jusqu’à aujourd’hui avec sa fonction de maire de Tourcoing. Lors du premier tour des élections municipales le 15 mars dernier, Gérald Darmanin avait été réélu maire avec 60,89 % des voix. Mais il a décidé d'être "ministre à temps plein", en présentant sa démission en tant que maire ce samedi, a-t-il confirmé sur Twitter ce lundi 24 août. "Dès sa mission nationale terminée", Gérald Darmanin assure toutefois qu'il retrouvera ses fonctions à la tête de la ville. Tandis que son successeur n'a pas encore été élu, Gérald Darmanin va également démissionner le même jour que son mariage, a indiqué son entourage au micro de France Bleu Nord.

En couple depuis plus de dix ans

"Il démissionne ce week-end et en effet il se marie", a assuré l'un de ses proches. En couple depuis plus de dix ans avec Rose-Marie Devillers, Gérald Darmanin va franchir une nouvelle étape avec la jeune femme de 33 ans. Tous les deux s'étaient rencontrés en 2009 par l’intermédiaire d'un ami commun, Michel Bettan, qui est aujourd’hui vice-président exécutif d'Havas Paris. C'est d'ailleurs dans ce groupe que la compagne du ministre était entrée en 2017 avant d'obtenir le poste de directrice conseil. Après avoir vu ses vacances dans le Lot-et-Garonne écourtées à cause des violences après la défaite du Paris Saint-Germain, Gérald Darmanin va tenter de vivre un week-end plus calme avec sa fiancée.

Être ministre de l’Intérieur, c’est être ministre à temps plein. Mais mon cœur reste à Tourcoing : je suis toujours élu de notre ville et je redeviendrai Maire dès ma mission nationale terminée. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 24, 2020

Par Marie Merlet