Gérald Darmanin victime d’une "chasse à l’homme" : le ministre monte au créneau

Les tensions restent vives une semaine après la nomination de Gérald Darmanin au poste de ministre de l’Intérieur. Le fait qu’un homme accusé de viol devienne le chef de la police ne passe pas auprès des associations féministes et de nombreux politiques. Sur Europe 1 ce jeudi, Gérald Darmanin s’est exprimé sur le sujet. "Le président de la République ne m’aurait pas nommé au gouvernement depuis trois ans et singulièrement au ministère de l’Intérieur dont chacun s’accorde à dire que c’est un ministère très important s’il ne me faisait pas confiance", indique dans un premier temps le maire de Tourcoing. "Je fais l’objet d’une calomnie. Je ne souhaite à personne d’être accusé à tort et je ne souhaite même pas à mon pire ennemi d’être victime de la chasse à l’homme dont je fais l’objet", assène le remplaçant de Christophe Castaner. "Depuis trois ans, il y a eu trois décisions de justice dans la même décision qui ont conclu à une absence totale d’infraction", lâche-t-il.

"Quand je vois Madame Dati ou Madame Pécresse, pour des raisons politiques, on cherche à affaiblir, et peut-être est-ce le jeu politique et médiatique que de chercher à affaiblir le gouvernement du président de la République, mais moi je remercie le président de la République et le Premier ministre et la majorité parlementaire et des personnalités de l’opposition pour voir qu’effectivement dans cette chasse à l’homme, il y a une grande injustice. Moi je suis n’importe quel citoyen encore plus citoyen que les autres et je répondrais à toutes les convocations de tous les juges et de tous les procureurs s’il le faut, il n’y a aucun problème, mais je me demande de temps en temps si on se rend compte de ce que l’on fait de l’honneur de quelqu’un", conclut Gérald Darmanin. Le ministre de l’Intérieur est accusé depuis 2017 par Sophie Patterson-Spatz de l’avoir violée en 2009. Il était alors chargé de mission au service des affaires juridiques de l’UMP (ancien LR) et la jeune femme l’avait sollicité pour tenter de faire annuler une condamnation de 2004 pour chantage et appels malveillants contre un ex-compagnon. Gérald Darmanin a toujours nié ses accusations, mais a reconnu avoir eu une relation sexuelle avec elle, mais selon lui "librement consentie".

Gérald Darmanin : "Je ne souhaite même pas à mon pire ennemi d'être victime de la chasse à l'homme dont je fais l'objet" #Europe1 pic.twitter.com/S6iBLmI0eC — Europe 1 (@Europe1) July 16, 2020

Par Non Stop People TV