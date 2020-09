Gérald Kierzek futur ministre de la Santé ? Il répond !

Depuis le début de la crise du coronavirus, le médecin urgentiste Gérald Kierzek ne cesse de faire des apparitions sur les plateaux télévisés. Le 29 août dernier il était invité sur le plateau de LCI, la chaîne boycottée par Cyril Hanouna, afin de commenter les chiffres en constante augmentation concernant les cas de coronavirus en France. Médecin à l'Hôtel-Dieu à Paris, il a tenu à rassurer les citoyens sur une possible deuxième vague.

En effet, il a déclaré : "Certes on voit de nombreux cas qui augmentent mais ces derniers ne sont pas suivis par une hospitalisation et encore moins en réanimation. Et pour cause, il s'agit de gens jeunes qui ne sont pas malades ou très peu symptomatiques. Il est évidemment compliqué de comparer les 5000 cas aujourd'hui aux 5000 cas en hospitalisation ou réanimation en mars/avril. À l'époque, on ne testait que les cas graves qui arrivaient à l'hôpital".

une nouvelle corde à son arc ?

Ce jeudi 3 septembre, Gérald Kierzek était présent sur le plateau de Jordan de Luxe afin de débattre autour de la crise sanitaire. Et le présentateur lui a demandé s'il était intéressé par un possible poste de ministre de la Santé. Une possibilité que médecin urgentiste ne semble pas écarter définitivement : "Je pense que les médecins doivent avoir les manettes de ce qu'il se passe au ministère de la Santé. Ce n'est pas d'actualité. Je ne fais pas de politique, je fais de la médecine et de la télé. Ce qui m'agace, ce sont les ministres de la Santé incompétents, ce qui n'est pas le cas d'Olivier Véran. On a eu malgré tout quelques numéros précédemment et oui je pense que je pourrai faire mieux" a-t-il déclaré. Jordan de Luxe lui demande alors : "si on vous propose le poste vous diriez oui ?", ce à quoi Gérald Kierzek répond : "À condition d'avoir les manettes et de pouvoir faire les choses".

Par J.F.