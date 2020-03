Gérard Collomb : Emmanuel Macron le dézingue en une petite phrase

Les amitiés se font et se défont même au sein du cercle très fermé de la politique. Le gouvernement fait face à de nombreux scandales et doit gérer une crise sanitaire sans précédent. La pandémie du coronavirus gagne du terrain et Emmanuel Macron a placé la France en confinement. Il a fait cette annonce le 17 mars, au lendemain du premier tour des élections municipales. La décision de maintenir ces élections a suscité de vives critiques de la part des citoyens et de nombreuses personnalités politiques avaient des avis très contradictoires. En tout cas, le deuxième tour a été reporté (à une date provisoire prévue le 21 juin) en fonction de la situation du pays. Cependant, ces élections ont fait ressortir de vieilles rancoeurs et Emmanuel Macron a dézingué Gérard Collomb en une seule phrase...

"Gérard peut être très méchant"

Gérard Collomb a toujours cru en Emmanuel Macron et l'a même emmené jusqu'aux portes de la victoire. Après son titre de président de la République, il a été son ministre de l’Intérieur mais depuis sa démission, les deux hommes semblent être en froid. Sa nouvelle liberté ne semble pas être du goût d'Emmanuel Macron et le comportement de Gérard Collomb n'apaise pas leur relation. L’actuel maire de Lyon, qui est arrivé troisième lors du premier tour des municipales, sait qu'il n'a plus aucune chance de conserver son titre mais il ne souhaite pas pour autant soutenir David Kimelfeld alors que tous les membres de LREM lui demandent d'appeler à voter pour lui. Cette situation, qui doit déplaire à Emmanuel Macron est loin de le surprendre puisqu'il n'avait pas mâché ses mots concernant son ancien ami. Selon Le Point, le président de la République aurait confié à un ancien élu lyonnais : "Gérard peut être très méchant". Une phrase qui signifie beaucoup de la part du président.

Par Solène Sab