Greta Thunberg : ce logo sexuel de la militante qui fait polémique

Greta Thunberg est la plus connue des jeunes militants écologistes. À 17 ans, elle ose s'attaquer aux grandes puissances et dénonce. Ses actions font le tour du monde, elle a d'ailleurs été élue "Personnalité de l'année 2019" par le magazine "Time". Un titre loin de plaire au président américain Donald Trump, qui s'est empressé de le faire remarquer sur Twitter. Depuis jeudi 27 février, une autre polémique enfle outre-Atlantique d'après le "HuffPost" canadien. Dans la province d'Alberta, la compagnie gazière et pétrolière X-Site aurait développé un nouveau logo en utilisant l'image de Greta Thunberg de façon peu flatteuse. Explications.

Une image "inacceptable et déplorable"

La première à dévoiler le logo est une certaine Michelle Narang qui l'aurait reçu d'un employé de la société. On découvre une jeune fille nue, de dos, deux mains tirent ses nattes et le prénom "Greta" est écrit en bas de l'image. Une image tendancieuse qui ne met pas directement en cause Greta Thunberg, mais le laisse largement penser. Selon un employé contacté par le "HuffPost" canadien, l'autocollant est un outil promotionnel pas encore officiellement distribué au sein de la compagnie, mais l'image aurait circulé dès mercredi 26 février. Greta Thunberg dénonce régulièrement les conséquences désastreuses des entreprises telles que X-Site sur l'environnement. Or la province d'Alberta fournit la majorité du pétrole brut canadien. La diffusion de l'autocollant sur les réseaux sociaux a soulevé une vague d'indignations.

Les internautes y voient la représentation d'une agression sexuelle de Greta Thunberg. La ministre de la Culture d'Alberta, Leela Aheer, y voit une image "absolument déplorable, inacceptable et dégradante". D'autres internautes condamnent l'image, "X-Site fait l'apologie du viol", "L'industrie pétrolière dans toute sa splendeur"… Sur Twitter certains appellent au boycott de l'entreprise. D'après le directeur de X-Sites, Doug Sparrow, le logo ne vient pas de la société, "Cela ne vient pas de X-Sites, ni d'aucun de nos employés. Quelqu'un a fait ça. C'est tout ce que je sais".

