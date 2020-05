Guy Bedos mort : Le touchant hommage d’Emmanuel et Brigitte Macron

L’annonce a été un véritable choc ce jeudi 28 mai. Sur les réseaux sociaux, Nicolas bedon a fait savoir que son père, Guy Bedos, était décédé à l’âge de 85 ans. Rapidement, de nombreuses célébrités sont sorties du silence pour rendre hommage au célèbre humoriste : "Il a été mon tout premier ami dans ce métier. Il avait 16 ans, j’en avais 17. (...) Plus qu’un ami, je perds un frère", a ainsi fait savoir Jean-Paul Belmondo, tandis que Muriel Robin a rendu hommage à la "personne la plus tendre qu'[elle ait] rencontrée". Et il y a quelques heures, c’est Emmanuel et Brigitte Macron qui ont rendu un vibrant hommage à Guy Bedos. Dans un long texte publié sur le site de l’Elysée, le couple présidentiel s’est confié : "Humoriste engagé, il prêtait sa voix à toutes les grandes causes de la gauche, de l’antiracisme au droit des migrants, du droit au logement au droit de mourir dans la dignité".

"Son humour plein d’esprit"

Emmanuel et Brigitte Macron poursuivent : « On se souvient aussi de son soutien fervent aux grèves de Solidarnosc aux côtés de Michel Foucault, Simone Signoret et Yves Montand. Son humour plein d’esprit et de verve, ses yeux d’une tendre espièglerie et ses intonations devenues familières manqueront à la scène française, aux Français, à la France. Le Président de la République et son épouse saluent le brio de l’artiste et les engagements de l’homme. Ils adressent à sa famille et à tous ceux qu’il faisait rire aux éclats ou aux larmes leurs sincères condoléances". Un long hommage bien différent de celui de Victoria Bedos. La fille de Guy Bedos a sobrement écrit sur Instagram "Au revoir mon père adoré" en légende d’un cliché de son père.

Par Alexia Felix