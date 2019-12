Hugo Clément : Le rachat du zoo de Pont-Scorff inquiète les associations

Le zoo de Pont-Scorff, situé dans le Morbihan, n’en est pas à son premier rachat. Il a déjà changé de main à plusieurs reprises. La dernière fois en 2018. Sauveur Ferrara, un médecin-pédopsychiatre avait acquis le zoo qui était en difficulté financière, supprimant au passage une dizaines d’emplois. Depuis, la situation ne s’est pas arrangée et un projet fou a vu le jour. L’association Rewild composée de 7 ONG internationales (Sea Shepherd, Centre Athénas, Le Biome, Hisa, One Voice, Wildlife Angel et Darwin Ecosystème) et l’investisseur Marc Simoncini soutenue par le journaliste Hugo Clément et l’acteur Pierre Niney ont décidé de se porter acquéreur du zoo. Mais leur projet est différent. Le zoo va se transformer en "centre de soins des espèces sauvages saisies par la justice", indique Lorane Mouzon à nos confrères des Echos. L’association veut que les animaux sauvages une fois soignés retrouvent leur liberté dans le milieu d’origine. Dans leur établissement, le public ne sera pas autorisé à entrer en contact direct avec les animaux.

Une boutique et un restaurant végétalien

Cette prise de position radicale inquiète. L’Association européenne des zoos et aquariums (EAZA) a ainsi publié un communiqué dans lequel elle pointe plusieurs difficultés. Relâcher des animaux sauvages dans la nature est une opération délicate qui peut prendre des années. Sur Facebook, l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) confirme que pour certains animaux le retour à la vie sauvage est "rarement possible". Autre source d’inquiétude : l’argent. Rewild a réuni 650 000 euros dans un cagnotte en ligne et Marc Simonicini a apporté 250 000 euros. Cela sera-t-il suffisant pour faire vivre l’entité ? Rien n’est moins sûr souligne Rodolphe Delord, le directeur du zoo de Beauval, interrogé par RTL. Il indique qu’ "au-delà des 600.000 euros, il y a des millions à investir pour le rénover, pour refaire des infrastructures et pour réhabiliter un bien-être animal". Les frais du zoo sont estimés à 110 000 euros par mois. Pour assurer son financement, Rewild a prévu d’ouvrir un restaurant végétalien et une boutique. L’association compte aussi faire des économies et espère voir arriver de nouveaux dons dans les mois qui viennent.

Par Mélanie C.