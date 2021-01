Intrusion au Capitole de partisans pro-Trump : Barack Obama, Jennifer Aniston…les célébrités réagissent

Depuis quelques heures maintenant, les États-Unis vivent une situation complètement hallucinante. Une séance avait lieu dans le Capitole dans le but de certifier l'élection de Joe Biden. Mais Donald Trump qui refuse toujours d'accepter la défaite ne l'entend pas de cette oreille. Lors d'une allocution publique ce mercredi 6 janvier, le 45ème président des États-Unis a déclaré "après ça, on va marcher, je serai à vos côtés au Capitole. Vous ne reprendrez jamais notre pays avec de la faiblesse. Il faut montrer de la force".

Et évidemment, les partisans de Donald Trump se sont exécutés. Pendant plusieurs heures ils ont envahi le Capitole semant le chaos. Pire encore, le bilan serait à l'heure actuelle de quatre morts, dont une femme abattue par la police.

Des scènes qui ont beaucoup choqué sur les réseaux sociaux. Les réactions ont été extrêmement nombreuses que ce soit d'anonymes ou de célébrités. L'ancien président des Etats-Unis Barack Obama a réagi dans un long texte et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas mâché ses mots : "L'histoire se souviendra des violences aujourd'hui au Capitole, encouragées par un président qui a menti sans relâche sur l'issue d'une élection, comme d'un moment de déshonneur et de honte pour notre pays".

Jennifer Aniston a partagé les photos choquantes de cette intrusion. La chanteuse Pink a écrit sur Twitter : "En tant que citoyenne, fille de deux vétérans , soeur d’un troisième, j’ai honte de ce qui se passe à Washington. […] C’est une bien triste journée pour l’Amérique."

Alyssa Milano en colère a publié : "Pourquoi les gens sont-ils surpris que ça arrive ? Ça fait des mois qu'on explique qu'il incite à des actions violentes."

As a United States Citizen, and the daughter of two veterans, and the sister of another, I am ashamed of what is happening in Washington. Hypocrisy, shame,

Embarrassment. Unpatriotic hypocritical sheep drinking poison Kool aid. This a sad day for America.