Intrusion au Capitole de partisans pro-Trump : Marlène Schiappa réagit (Exclu vidéo)

Depuis la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine, Donald Trump crie à la triche. Mercredi 6 janvier, le 45e président des Etats-Unis a appelé ses partisans à marcher vers le Congrès où les votes des grands électeurs devaient être certifiés. "Vous ne reprendrez jamais notre pays avec de la faiblesse. Il faut montrer de la force", disait-il, ajoutant qu'il ne concéderait "jamais" la défaite, et ce deux semaines avant la prise de fonction du démocrate Joe Biden. Peu de temps après son allocution, les militants pro-Trump ont envahi de force le Capitole, semant le chaos. Le bilan est lourd : quatre personnes sont décédées, dont une femme abattue par la police.

Dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 janvier, Emmanuel Macron a réagi aux évènements à Washington via une vidéo postée sur sa page Twitter. Il y dénonce ces actes et appelle à ne rien céder face "à la violence de quelques-uns" contre les démocraties. Il affirme également que "la France se tient aux côtés du peuple américain avec force, ferveur et détermination".

Une intrusion au Capitole qui fait réagir...

Invitée d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People, Marlène Schiappa a réagi à l'assaut du Capitole. Un extrait que nous vous dévoilons en exclusivité ce jeudi 7 janvier, en attendant la diffusion prochaine de l'intégralité de cet entretien sur notre chaîne.

"Je pense que la violence ne peut jamais remplacer la démocratie. La démocratie c'est le pouvoir au peuple et le peuple exerce son pouvoir en votant, en choisissant ses dirigeants. Et si les dirigeants qui sont proposés aux votes ne conviennent pas, chacun est libre de se présenter et de proposer son propre programme. C'est la démocratie. Ça ne peut jamais être la violence", dit-elle face à l'animatrice de "C'est mon choix" sur Chérie 25.

Par Non Stop People TV