Investiture de Joe Biden : Lady Gaga et Jennifer Lopez vont chanter lors de la cérémonie

L'investiture du nouveau président américain Joe Biden va se dérouler ce 20 janvier à Washington. Dans un climat sous tension, le candidat démocrate va vivre cette cérémonie sans la présence de son prédécesseur Donald Trump. Ce dernier marque ainsi le premier refus d'un président américain d'assister à la prestation de serment de son successeur depuis plus de 150 ans. En pleine pandémie de Covid-19, l'inauguration de Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris sur les marches du Capitole se déroulera sans la foule habituelle. Depuis chez eux, les Américains suivront la cérémonie sur le thème de l'"Amérique unie" où viendront chanter Lady Gaga et Jennifer Lopez. "Grande amie" de Joe Biden, Lady Gaga n'est pas un choix anodin.

Un honneur pour Lady Gaga

Le comité d'organisation de l'événement a annoncé ce jeudi 14 janvier que la chanteuse va chanter l'hymne national avant que Jennifer Lopez effectue une "prestation musicale". Durant la campagne du candidat démocrate, Lady Gaga en fervent soutien, avait déjà chanté lors de son dernier grand meeting. Sur Twitter, l'actrice a partagé son honneur : "Je suis profondément honorée de participer à l'investiture de Joe Biden le 20 janvier pour chanter l'hymne national et célébrer son entrée dans l'Histoire, tout comme celle de Kamala Harris". Après avoir chanté l'hymne américain lors du Super Bowl en 2016, Lady Gaga va de nouveau se prêter à l'exercice durant cette cérémonie historique, tout comme l'avaient fait Aretha Franklin, Stevie Wonder et Beyonce pour l'investiture de Barack Obama.

I am deeply honored to be joining on January 20 to sing the National Anthem and celebrate the historic inauguration of and ! — Lady Gaga (@ladygaga) January 14, 2021

Par Marie Merlet